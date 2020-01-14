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Пример заполнения бланка 001
Пример заполнения бланка 002
Бланк 1 основа
Бланк 1 основа
Бланк 2 с дополнениями
Бланк 2 с дополнениями
Бланк 3 из февральской газеты Обращение +бланк Решения
Бланк 3 Решение 1стр
Бланк 3 Решение 2стр
Бланк 4 Казаки
Разъяснения к выбору бланков 4 варианта +СССР
Бланк СССР
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ст.
13
п.
2
, ст.
9
п.
2
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ст.
15
п.
4
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ст.
75
п.
2
Денежная единица
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НОД - это НАРОД
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